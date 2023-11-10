Ряд сотрудников Минимущества Ингушетии скрывали свои доходы

В Ингушетии занимались сокрытием доходов сотрудники регионального Минимущества. В частности, они утаили информацию об имуществе и о полученных в результате продажи земли средствах.
В Ингушетии уличили в сокрытии доходов сотрудников регионального Минимущества. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
"Установлено, что должностные лица министерства в 2023 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год"
– представитель прокуратуры
Он отметил, что госслужащие утаили информацию о движимом и недвижимом имуществе, доходах от продажи участков, пособиях и соцвыплатах. Кроме того, они не сообщили о счетах в кредитных организациях и предоставили неверные данные о доходах по месту работы.
По итогам проверки сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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