Ряд сотрудников Минимущества Ингушетии скрывали свои доходы

В Ингушетии занимались сокрытием доходов сотрудники регионального Минимущества. В частности, они утаили информацию об имуществе и о полученных в результате продажи земли средствах.

В Ингушетии уличили в сокрытии доходов сотрудников регионального Минимущества. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

"Установлено, что должностные лица министерства в 2023 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год"

– представитель прокуратуры

Он отметил, что госслужащие утаили информацию о движимом и недвижимом имуществе, доходах от продажи участков, пособиях и соцвыплатах. Кроме того, они не сообщили о счетах в кредитных организациях и предоставили неверные данные о доходах по месту работы.

По итогам проверки сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.