Путин призвал к перманентной борьбе за суверенитет

Путин процитировал высказывание Нельсона Манделы на саммите Россия-Африка, говоря о том, что страны должны постоянно бороться за свой суверенитет.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что суверенитет страны, достигнутый единожды, нуждается в постоянном подкреплении.
"Суверенитет - это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться"
– Владимир Путин
Данное мнение глава российского государства выразил в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
Ранее российский лидер отмечал, что суверенитет РФ основан на сильном и ответственном гражданском обществе.