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Путин призвал к перманентной борьбе за суверенитет

Путин призвал к перманентной борьбе за суверенитет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин процитировал высказывание Нельсона Манделы на саммите Россия-Африка, говоря о том, что страны должны постоянно бороться за свой суверенитет.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что суверенитет страны, достигнутый единожды, нуждается в постоянном подкреплении.  

"Суверенитет - это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться"

– Владимир Путин

Данное мнение глава российского государства выразил в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Ранее российский лидер отмечал, что суверенитет РФ основан на сильном и ответственном гражданском обществе.

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