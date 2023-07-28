Путин призвал к перманентной борьбе за суверенитет

Опубликовано: 11:42, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин процитировал высказывание Нельсона Манделы на саммите Россия-Африка, говоря о том, что страны должны постоянно бороться за свой суверенитет.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что суверенитет страны, достигнутый единожды, нуждается в постоянном подкреплении.

"Суверенитет - это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться"

– Владимир Путин

Данное мнение глава российского государства выразил в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Ранее российский лидер отмечал, что суверенитет РФ основан на сильном и ответственном гражданском обществе.