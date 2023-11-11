Вестник Кавказа

Пропавшая девушка нашлась в Дагестане

Пропавшая девушка нашлась в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
15-летняя жительница Дербента нашлась. По данным правоохранителей она самовольно отправилась в «турне» по Северному Кавказу.

Правоохранители обнаружили юную жительницу Дагестана, которая ушла из дома без малого неделю назад и не вернулась.

Установлено, что она отправилась в турне по Северному Кавказу: сначала уехала в Дербент, а затем оказалась в чеченской столице.

«Судя по происходящему, ребенок ушел осознанно. Это просто любовь к свободе или на то были более весомые причины, полицейским еще предстоит узнать»

– пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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