Прокуратуру Шушинского района Азербайджана возглавил Нариман Асадов

Назначен прокурор Шушинского района Азербайджана – им стал Нариман Асадов, ранее занимавший пост прокурора в Главном управлении по борьбе с коррупцией..

В Азербайджане продолжается формирование органов власти в освобожденных от армянской оккупации регионах – так, сегодня приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева был назначен прокурор Шушинского района.

Прокурором Шушинского района Азербайджана назначен Нариман Асадов – приказ о его назначении подписал Генеральный прокурор страны Камран Алиев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает Trend.

Ранее Нариман Асадов занимал должность прокурора Управления превентивных мер и расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, отметили в пресс-службе.