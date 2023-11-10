Президент Грузии может уйти в оппозицию

Лидер оппозиционной партии Грузии считает, что глава страны в скором времени будет принимать активное участие в политической жизни республики. Зурабишвили может примкнуть к одной из грузинских оппозиционных партий.

Глава Грузии Саломе Зурабишвили может заняться оппозиционной деятельностью в ближайшее время. Надежду на то, что президент будет активно принимать участие в политике страны, выразил депутат Паата Манджгаладзе от партии оппозиции "Стратегия Агмашенебели".

"Я жду более резких шагов Саломе Зурабишвили... Думаю, что постепенно президент примет решение активнее заниматься политикой. Я не исключаю, что мы увидим ее в списке какой-либо оппозиционной партии"

- Паата Манджгаладзе

Депутат заявил, что пока неизвестно к какой из партий может присоединиться Зурабишвили, но некоторые из них будут рады ее принять к себе. Также он добавил, что активную политическую деятельность глава государства должна начать с помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, она может стать народным голосом.

"Если у президента есть претензии на то, что она должна быть голосом народа и бороться за справедливость, то в первую очередь это должно подтвердиться в случае с Михаилом Саакашвили, потому что если судом и прокуратурой руководят Парцхаладзе и его клан, получается, что и вина, и закон искажены"

- Паата Манджгаладзе