Вестник Кавказа

Президент Германии совершает визит в Анкару

Президент Германии совершает визит в Анкару
© Фото: пресс-служба президента Турции
Сегодня в столице Турции пройдет встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера – ожидается, что главы двух стран обсудят аспекты двухсторонних отношений, а также региональные и международные события.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится в Анкаре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, находящимся с визитом в Турецкой Республике, сообщает Управление по связям при президенте страны.

Главы двух государств встретятся в Президентском комплексе, чтобы в официальном формате обсудить все аспекты двусторонних отношений и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Ожидается, что в ходе встречи президенты Турции и Германии обсудят отношения Турции и ЕС, а также региональные и международные вопросы.

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