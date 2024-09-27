Пожар в торговом центре потушили в Каспийске

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в одном из ТЦ Каспийска. Площадь возгорания достигала 700 кв метров.
Пожарные справились с пожаром, вспыхнувшем 6 октября в торговом центре в Каспийске. Об этом сказано в сообщении, распространенном управлением МЧС по Дагестану.
"В 19:00 пожар полностью ликвидирован"
– пресс-служба ведомства
Информация о возгорания в трехэтажном здании в Каспийске поступила около 12:20 (мск). Площадь пожара достигала 700 кв метров. В результате ЧП пострадали трое пожарных, участвовавших в ликвидации пламени.