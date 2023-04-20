Посольство Азербайджана направило ноту в МИД РФ в связи с заявлением депутата

Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в министерство иностранных дел РФ в связи с высказываниями зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям.
В дипмиссии отметили, что слова Олега Матвейчева, сказанные им в эфире армянского информагентства "РУСАРМИНФО", недопустимы.
"Высказывания депутата от партии "Единая Россия" в адрес Азербайджана и Турции расценены как неприемлемые, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование реваншистских сил в армянском обществе на реанимирование оставшегося в прошлом конфликта", - сказано в заявлении.
В посольстве также отметили абсурдность заявлений по "провоцированию конфликта Азербайджаном" на фоне активно проводимых в настоящее время восстановительных работ на освобожденных территориях.
В заявлении подчеркивается, что именно Азербайджана, несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации, первым инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, продолжает продвигать мирную повестку дня, подразумевающую заключение мирного договора на основе территориальной целостности и суверенитета государств.
Кроме того, посольство выразило убежденность азербайджанской стороны в том, что подобные заявления представителя правящей партии бросают тень на посредническую деятельность России, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана и прилагает усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений.
"Олег Матвейчев не может не знать о подписанной в феврале 2022 года между двумя странами Декларации о союзническом взаимодействии и о том, что подобные высказывания нарушают ее положения. Депутат от правящей партии должен проявлять ответственность и в своих высказываниях придерживаться официальной позиции Российской Федерации", - обратили внимание в дипмиссии.