Вестник Кавказа

Посещение нацпарков в Казахстане стало бесплатным

Национальный парк Бурабай
© Фото: Игорь Лепёхин
В Казахстане больше не будет взиматься плата за посещение охраняемых природных территорий. Соответствующий документ подписан президентом Токаевым.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 июля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики". Этим документом отменяется плата за посещение национальных парков, заказников и заповедных зон.

Согласно принятым поправкам, из поступлений в бюджет исключат плату за использование особо охраняемых природных территорий, местные и другие власти будут лишены возможности устанавливать ставки платы за использование охраняемых территорий.

На территории республики можно найти множество природных нацпарков, среди тех, что популярны у туристов, можно перечислить следующие: национальный парк Алтын-Эмель, Бурабай, Чарынский нацпарк, Каркаралинский, Караутский заповедник, Барсакельмесский государственный природный заповедник, Иле-Алатауский нацпарк.

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