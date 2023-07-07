Полиция Грузии расследует попытку отравления местоблюстителя патриарха

Опубликовано: 20:10, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с попыткой отравления местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио, сообщили в ведомстве.

МВД Грузии возбудило уголовное дело возбуждено по факту попытки умышленного убийства из-за возможного отравления местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио.

"Мы возбудили дело по статье 19-108 [Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства)]"

- сотрудник пресс-службы МВД страны

После того, как появилась информация о возможном отправлении, следственные органы сами связались с Патриархией, хотя патриархия не просила возбуждения уголовного дела, добавили в МВД страны, передает ТАСС.

Ранее руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил, что владыку Шио могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжелые металлы. Сейчас патриархия ждет результатов анализов из-за рубежа, добавил священник.