Пограничный пункт Верхний Ларс открыт для всего транспорта

Спустя менее чем через сутки после полного прекращения работы из-за непогоды пункт пропуска Верхний Ларс снова открыли для всех. Теперь через него могут проехать в Грузию и легковые машины, и грузовики.

Движение через пункт пропуска на границе России и Грузии Верхний Ларс снова доступно для всех видов автотранспорта, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что проезд стало возможным открыть после того, как дорога на территории Грузии была очищена от снега, погода улучшилась, так что проезд стал безопасным. Кроме того, соответствующие рекомендации поступили от пограничной полиции Грузии.

Всему транспорту разрешили движение на отрезке от Владикавказа до Ларса с 16.20 мск. Разрешение остается в силе до особого распоряжения. В то же время, в МЧС призвали водителей следить за ситуацией и действовать по обстановке.

На момент написания этого материала в электронной очереди для грузовиков числилось 1040 машин.

Напомним, Верхний Ларс был полностью закрыт для проезда накануне в девять часов вечера. Легковые машины смогли начать проезжать через него в 8.20 утра сегодня.