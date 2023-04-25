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Подмосковный завод Mercedes-Benz стал российским

Подмосковный завод Mercedes-Benz стал российским
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дилер "Автодом" сегодня сообщил о том, что он закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz, включая завод автомобилей в подмосковном Есипово.

Дилер "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Солнечногорском районе Подмосковья, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку", - сообщили в компании.

"Холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО "Автодом", включая АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также "Автодом" получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, а в скором времени компания объявит нового технологического партнера по производству на площадке, сообщил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.

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