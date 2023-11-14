Почти 900 россиян вернулись из Палестины

Представитель МИД РФ поделилась, что в страну из сектора Газа вернулись 883 российских гражданина.

Глава Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась, что в страну вернулись 883 человека.

По данным Захаровой всего из Палестины было вывезено 898 гражданина РФ

"В Россию уже прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью"

– Мария Захарова

Кроме этого, в секторе Газа остаются около 100 граждан России, которые ждут пока их эвакуируют спасатели. Такие данные озвучили в пресс-службе дипмиссии РФ. По их данным некоторые россияне внесены в подтвержденные списки, а прочие ждут рассмотрения.