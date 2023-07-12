Пляжи Сочи откроются завтра

Опубликовано: 23:16, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи в Сочи, закрытые на время ливней, откроют уже завтра, 13 июля – столь оперативно очистить их от последствий стихии помогла слаженная работа коммунальных служб города и массовые субботники, которые проводятся на курорте с раннего утра.

Городские пляжи Сочи полностью очистили от принесенного стихией мусора, а откроют их уже завтра, 13 июля, сообщили в администрации города-курорта.

"Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма. Побережье очищено от штормового мусора, расставлено оборудование. Проведена дезинфекция пляжной мебели"

– представитель горадминистрации Сочи

По всему городу сегодня с раннего утра прошли массовые субботники, организованные по поручению его главы Алексея Копайгородского, также улицы курорта убирали более 600 коммунальщиков и работников дорожных служб, которые привели в порядок пешеходные маршруты, придомовые территории, пляжи, а также объекты городской инфраструктуры.

Уборкой активно занимались сотрудники предприятий санаторно-курортной и потребительской сферы и неравнодушные горожане, передает "Интерфакс".

"В Сочи продолжается курортный сезон. Важно как можно быстрее привести улицы в порядок после сильных ливней и продолжить благоустраивать территории. На уборке сегодня задействовали почти 70 единиц специальной техники. Уделяем внимание не только местам притяжения горожан и туристов, включая пляжные территории, но и спальным микрорайонам, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших жителей и гостей города"

- Алексей Копайгородский