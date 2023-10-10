Патрушев прибыл в Баку

Консультации между Россией и Азербайджаном, посвященные теме безопасности, пройдут в ближайшее время в Баку. В столицу Азербайджана сегодня прибыл секретарь Совбеза РФ.
Секретарь российского Совбеза сегодня прилетел в Баку. Сообщение о визите Николая Патрушева в столицу Азербайджана распространила пресс-служба ведомства.
"В столице Азербайджанской Республики он [Патрушев] проведет плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности"
– Совбез России
Напомним, в мае текущего года в Баку прошли двусторонние межведомственные консультации. Они были посвящены международной безопасности в информационной сфере.