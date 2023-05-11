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Пять человек погибли в результате стрельбы в Измире

Пять человек погибли в результате стрельбы в Измире
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецком Измире в кафе был открыт огонь. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

В четверг вечером в Турции в перестрелке в кафе погибли пять человек.

Инцидент случился в районе Мендерес в Измире. Местные СМИ сообщают, что в кофейне между посетителями произошел конфликт, он перерос в драку. Затем началась стрельба. По другой информации, неизвестный стрелок ворвался в заведение и открыл огонь по присутствовавшим.

В результате погибли пятеро. В больницы доставлены с ранениями еще двое. Правоохранители расследуют смертельную перестрелку.

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