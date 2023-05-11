Пять человек погибли в результате стрельбы в Измире

Опубликовано: 23:40, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецком Измире в кафе был открыт огонь. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

В четверг вечером в Турции в перестрелке в кафе погибли пять человек.

Инцидент случился в районе Мендерес в Измире. Местные СМИ сообщают, что в кофейне между посетителями произошел конфликт, он перерос в драку. Затем началась стрельба. По другой информации, неизвестный стрелок ворвался в заведение и открыл огонь по присутствовавшим.

В результате погибли пятеро. В больницы доставлены с ранениями еще двое. Правоохранители расследуют смертельную перестрелку.