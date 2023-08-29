Пассажир рейса Москва – Минводы покинул больницу

Опубликовано: 20:59, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчина, доставленный в больницу после экстренной посадки самолета в Волгограде, покинул медучреждение. Инцидент случился в прошлое воскресенье.

В Волгограде выписан из больницы мужчина, которому стало плохо во время полета из Москвы в Минводы. Об этом во вторник рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Выписан в удовлетворительным состоянии"

– представитель комитета

Что произошло?

В минувшее воскресенье пассажиру рейса Москва – Минводы стало плохо после полтора часа после вылета. Борт совершил экстренную посадку в Волгограде, после чего мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали его состояние как тяжелое.