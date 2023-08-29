Пассажир рейса Москва – Минводы покинул больницу

Мужчина, доставленный в больницу после экстренной посадки самолета в Волгограде, покинул медучреждение. Инцидент случился в прошлое воскресенье.
В Волгограде выписан из больницы мужчина, которому стало плохо во время полета из Москвы в Минводы. Об этом во вторник рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.
"Выписан в удовлетворительным состоянии"
– представитель комитета
Что произошло?
В минувшее воскресенье пассажиру рейса Москва – Минводы стало плохо после полтора часа после вылета. Борт совершил экстренную посадку в Волгограде, после чего мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали его состояние как тяжелое.