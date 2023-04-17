Партия Тер-Петросяна призвала объединиться для отставки соратника Пашиняна

Опубликовано: 19:48, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Армении

АНК - партия первого президента Армении, Левона Тер-Петросяна - призвала создать общественное движение, которые бы могло добиться отставки спикера Нацсобрания. По мнению авторов инициативы, Ален Симонян, плюнувший в оппонента, должен уйти.

Партия Армянский национальный конгресс предложила всем неравнодушным запустить на общественным началах платформу, которая бы добилась отставки председателя Нацсобрания.

В заявлении подчеркивается уникальность поступка Алена Симоняна, который - пожалуй, впервые в истории - ответил своему политическому оппоненту тем, что плюнул в него.

"В этом смысле имя Алена Симоняна достойно книги рекордов Гиннесса", - уверены в АНК.

Авторы заявления пояснили, что отправить соратника Никола Пашиняна в отставку нужно прежде всего самому "Гражданскому договору" - для восстановления репутации партии. Однако организация, наоборот, либо не комментирует ЧП, либо, устами некоторых членов, насколько это возможно, оправдывает его, таким образом разделяя ответственность.

В партии Петросяна отметили, что, на фоне экзистенциальных вопросов, которые стоят перед страной, неуважение власти к народу еще более недопустимо.