Отели в России могут подешеветь благодаря невозвратному тарифу

В отелях и гостиницах России в этом году может появиться невозвратный тариф. Он позволить снизить стоимость размещения на 20-30%.

Невозвратные тарифы в отелях могут стать доступны в 2024 году, рассказали в Минэкономразвития России.

"Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса"

– замминистра Дмитрий Вахруков

В настоящее время в стоимость закладываются риски, так как турист может за сутки отменить бронь и получить 100% сумму назад. Отдыхающие смогут выбирать - либо сэкономить и выбрать невозвратный тариф, либо иметь возможность передумать и взять гибкий, возвратный тариф, уточнил Вахруков, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что законопроект о введении невозвратных тарифов в отелях страны может быть внесен в правительство в апреле этого года. Представители турбизнеса считают, что новый тариф поможет россиянам экономить на размещении до 20-30%.