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Отдых в Абхазии стал дороже

Отдых в Абхазии стал дороже
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отдыхать россиянам становится все дороже – цены выросли на всех популярных курортах не только внутри страны, но и за рубежом, сообщает Росстат.

Цены на отдых в Абхазии выросли на 4,2% в мае 2023 года по сравнению с апрелем, сообщает Росстат.

В то же время бронирования в Абхазии на это лето на 27% превысили показатели 2022 года, передает Sputnik Абхазия.

Также на 10,3% подорожал отдых в Турции, на 6,1% в Беларуси. В Азербайджане, Армении и Грузии цены на отдых выросли на 4,2%, а в Казахстане и Узбекистане - на 4,1%.

Однако больше всего подорожал отдых на курортах черноморского побережья России - в мае 2023 года цены здесь поднялись на 24,7%.

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