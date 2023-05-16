Обвал перекрыл дорогу в Азербайджан из Рутульского района Дагестана

Опубликовано: 7:57, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан, размыли дорогу на границе с Азербайджаном в Рутульском районе республики. На трассу сошли и обвалы, сейчас она перекрыта.

Дорожные службы Дагестана расчищают дорогу в Рутульском районе республики на границе с Азербайджаном, перекрытую из-за обвалов и размыва почвы после дождей, сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения "Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой" после прошедших ливневых дождей произошли обвалы и осыпи. Дорога закрыта. Ведутся работы по расчистке", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Планируется, что уже сегодня к обеду дорога будет расчищена - открытие движения запланировано к 15:00.