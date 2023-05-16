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Обвал перекрыл дорогу в Азербайджан из Рутульского района Дагестана

Обвал перекрыл дорогу в Азербайджан из Рутульского района Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан, размыли дорогу на границе с Азербайджаном в Рутульском районе республики. На трассу сошли и обвалы, сейчас она перекрыта.

Дорожные службы Дагестана расчищают дорогу в Рутульском районе республики на границе с Азербайджаном, перекрытую из-за обвалов и размыва почвы после дождей, сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

В Рутульском районе на автомобильной дороге местного значения "Джиных - Мухах - граница с Азербайджанской Республикой" после прошедших ливневых дождей произошли обвалы и осыпи. Дорога закрыта. Ведутся работы по расчистке", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Планируется, что уже сегодня к обеду дорога будет расчищена - открытие движения запланировано к 15:00.

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