РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нурмагомедов отказался готовить Илона Маска против Цукерберга

Нурмагомедов отказался готовить Илона Маска против Цукерберга
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не смог заручиться поддержкой "дагестанского орла" Хабиба Нурмагомедова при подготовке к бою с медиамагнатом Марком Цукербергом.

Не называя причину, бывший абсолютный чемпион UFC в 29 боях Хабиб Нурмагомедов, дал отказ на предложение американского инженера и миллиардера Илона Маска подготовить его к бою с медиамагнатом Марком Цукербергом. 
Ранее мировые СМИ неоднократно писали о том, что бизнесмены намерены решить все спорные вопросы в «клетке». 

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны»

– источник ТАСС 

По словам президента промоушена, бой обещает побить все рекорды просмотров боев UFC. 
 

Илон Маск стал беднее на рекордные $200 млрд

Илон Маск стал беднее на рекордные $200 млрд

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version