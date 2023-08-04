Нурмагомедов отказался готовить Илона Маска против Цукерберга

Опубликовано: 8:53, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не смог заручиться поддержкой "дагестанского орла" Хабиба Нурмагомедова при подготовке к бою с медиамагнатом Марком Цукербергом.

Не называя причину, бывший абсолютный чемпион UFC в 29 боях Хабиб Нурмагомедов, дал отказ на предложение американского инженера и миллиардера Илона Маска подготовить его к бою с медиамагнатом Марком Цукербергом.

Ранее мировые СМИ неоднократно писали о том, что бизнесмены намерены решить все спорные вопросы в «клетке».

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны»

– источник ТАСС

По словам президента промоушена, бой обещает побить все рекорды просмотров боев UFC.

