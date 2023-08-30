Новый курорт на Тудакуле появится под Бухарой

Опубликовано: 21:23, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Бухарской области будет организован новый курорт. Создать его планируется на крупном водохранилище.

На Тудакульском водохранилище будет открыт новый курорт, его созданием займется Бухарская область.

Для развития туристического потенциала Бухары, власти решили передать Бухарской области западную часть Тудакульского водохранилища - там и будет создан курорт. Новое место притяжения туристов позволит создать новые рабочие места в регионе и привлечет на отдых в Бухару как соотечественников, так и иностранных гостей.

В 2022 году Бухару посетили 550 тыс интуристов, в этом году турпоток будет в несколько раз больше - только на первый квартал древний город в Узбекистане принял 400 тыс иностранцев.