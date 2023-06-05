Новые власти Турции рассказали, какие вопросы им предстоит решить в первую очередь

Новый вице-президент Турции обещает, что руководство страны будет бороться с инфляцией. По его словам, одним из приоритетных направлений также будет восстановление пострадавших в ходе землетрясений провинций.
Руководство Турции будет уделять особое внимание вопросам борьбы с инфляцией, а также восстановлению провинций, пострадавших в результате мощнейших февральских землетрясений. Об этом сообщил в понедельник новый вице-президент страны.
"Мы продолжим путь с инвестициями, занятостью, производством и экспортом"
– сказал Джевдет Йылмаз.
По его словам, власти продолжать работать над тем, чтобы нынешний дефицит не был проблемой.
Ранее сообщалось, что в мае годовая инфляция в республике достигла 39,59%. Больше всего подорожали проживание в гостиницах, походы в ресторан и услуги здравоохранения. Цены на эти услуги в среднем выросли почти на 70%.