Нападающий сборной Азербайджана по футболу может вернуться на родину

Опубликовано: 2:30, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нападающий "Грасхоппера" Ренат Дадашов может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Интерес к форварду азербайджанской сборной проявляет один из клубов премьер-лиги

Нападающий швейцарского футбольного клуба "Грассхоппера" и сборной Азербайджана Ренат Дадашов может продолжить карьеру у себя на родине. Об этом пишут местные СМИ.

Интерес к 24-летнему форварду проявляет один из клубов азербайджанской премьер-лиги, чье имя на данный момент не сообщается.

Соглашение Дадашова со швейцарским клубом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне нападающий провел за "Грассхоппер" 24 матча в чемпионате Швейцарии. На его счету 7 голов и 2 результативные передачи.