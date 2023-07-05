Нефтехимический гигант может выйти на международный рынок, если австрийская и эмиратская компания договорятся по условиям.
Новый бизнес будет результатом слияния Borouge, дочернего предприятия Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, и Borealis, дочки концерна из Австрии OMV. Рыночная стоимость двух компаний превышает $30 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Стороны обсуждают слияние в течение нескольких месяцев, но противоречия пока не сняты: точная стоимость объединенного предприятия и структура собственности "остаются двумя ключевыми препятствиями для соглашения, поэтому условия могут существенно измениться".
Сложность есть в том, где разместить штаб-квартиру: OMV настаивает на локации в Европе, а ADNOC предлагает зарегистрировать бизнес в Абу-Даби и вести его оттуда.