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На нефтяном рынке зарождается новый гигант

На нефтяном рынке зарождается новый гигант
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Компании из Абу-Даби и Австрии подумывают о слиянии - Borouge и Borealis. Так на рынке может образоваться нефтехимический гигант. Пока стороны не пришли к соглашению из-за ряда противоречий.

Нефтехимический гигант может выйти на международный рынок, если австрийская и эмиратская компания договорятся по условиям.

Новый бизнес будет результатом слияния Borouge, дочернего предприятия Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, и Borealis, дочки концерна из Австрии OMV. Рыночная стоимость двух компаний превышает $30 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стороны обсуждают слияние в течение нескольких месяцев, но противоречия пока не сняты: точная стоимость объединенного предприятия и структура собственности "остаются двумя ключевыми препятствиями для соглашения, поэтому условия могут существенно измениться".

Сложность есть в том, где разместить штаб-квартиру: OMV настаивает на локации в Европе, а ADNOC предлагает зарегистрировать бизнес в Абу-Даби и вести его оттуда.

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