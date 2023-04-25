На Кубани дан старт акции "Георгиевская ленточка"

Опубликовано: 10:32, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае сегодня стартовала Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", первыми ее проведут Краснодар, Новороссийск и Сочи.

На Кубани сегодня началась акция "Георгиевская ленточка" - раздавать ленты во всех городах Кубани будут волонтеры, акция пройдет в очном и онлайн форматах, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Краснодаре георгиевские ленточки раздают 00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова, в Новороссийске - в ТЦ "Красная площадь" на Анапском шоссе, гипермаркете "Магнит" на улице Мира, сквере Волкова и на железнодорожном вокзале города, а в Сочи волонтеры работают на входе в парк "Ривьера", площади Флага и площади южного мола, передает "АиФ-Юг".

Акция пройдет в городе еще и онлайн. Волонтеры предлагают выложить фото с георгиевской ленточкой в соцсети и написать, почему она важна.

Акция посвящена празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступает краснодарское отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В минувшем 2022 году только в первый день акции волонтеры раздали в Краснодаре более тысячи георгиевских ленточек, а всего до 9 мая они вручили горожанам и гостям кубанской столицы около 80 тысяч символов Победы.

Всего в парках и скверах Краснодарского края за две недели волонтеры раздали около 600 тысяч черно-оранжевых лент.