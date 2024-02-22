На Дону тушили пожар в столовой для детей

Минувшей ночью в Ростовской области вспыхнул пожар в административном здании детского оздоровительного центра – горело помещение столовой для детей, к счастью, обошлось без пострадавших – зимой центр не работает.

Минувшей ночью в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области вспыхнуло здание в крупном детском оздоровительном центре – горело помещение столовой, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Информация о пожаре поступила в 00:28. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения"

- ГУ МЧС России по Ростовской области

На тушения масштабного пожара были брошены серьезные силы – с огнем боролись 43 специалиста и 13 машин, ликвидация открытого горения заняла у них ровно три часа, а еще через полтора часа, в 4:52, пожар полностью был потушен.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку зимой детский лагерь не работает. Причины возникновения пожара позже установят следователи.