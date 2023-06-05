Москву и Касабланку связали три рейса в неделю

Опубликовано: 16:52, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трижды в неделю выполняет прямые рейсы из Москвы в Касабланку перевозчик Royal Air Maroc. Марокко привлекает российских туристов.

Марокканский авиаперевозчик Royal Air Maroc нарастил частоту прямых рейсов между Москвой и Касабланкой.

«С 5 июня авиакомпания Royal Air Maroc увеличивает количество рейсов из московского аэропорта Домодедово в крупнейший город Марокко - Касабланку»

– Домодедово

Отправиться из российской столицы в крупнейший марокканский город, расположенный на берегу Атлантики, летом можно в любой понедельник, среду или пятницу. Время в пути составляет чуть более шести часов.

Royal Air Maroc - единственный перевозчик, совершающий рейсы между РФ и Марокко. Полеты на данном направлении возобновились около месяца назад - до того действовали ограничения, связанные с пандемией.