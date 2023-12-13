Москва и Баку обсудили развитие культурных связей

Спецпредставитель российского президента пообщался во вторник с главой МИД Азербайджана. Центральной темой встречи стали вопросы культурного сотрудничества.

Во вторник, 19 декабря, состоялась встреча спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству и главы МИД Азербайджана. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.

Михаил Швыдкой и Джейхун Байрамов поговорили о гуманитарных и культурных связях двух стран, а также о последних региональных событиях.

Спецпредставитель главы российского государства поведал о мероприятиях, которые были организованы по случаю 100-летия Гейдара Алиева. Он также подчеркнул, что готов оказать поддержку любым совместным мероприятиям в культурной и гуманитарной сферах.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по целому ряду других вопросов.