Москва и Баку обсудили развитие культурных связей

Спецпредставитель российского президента пообщался во вторник с главой МИД Азербайджана. Центральной темой встречи стали вопросы культурного сотрудничества.
Во вторник, 19 декабря, состоялась встреча спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству и главы МИД Азербайджана. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.
Михаил Швыдкой и Джейхун Байрамов поговорили о гуманитарных и культурных связях двух стран, а также о последних региональных событиях.
Спецпредставитель главы российского государства поведал о мероприятиях, которые были организованы по случаю 100-летия Гейдара Алиева. Он также подчеркнул, что готов оказать поддержку любым совместным мероприятиям в культурной и гуманитарной сферах.
Помимо этого, стороны обменялись мнениями по целому ряду других вопросов.
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