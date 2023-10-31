Министр Грузии: ГЭС в Казбеги построят после одобрения граждан

Министр экономики Грузии заявил, что республика реализует проект по строительству ГЭС в высокогорном регионе Казбеги, если проект одобрят местные жители.

Грузия построит гидроэлектростанцию на реке Терек в регионе Казбеги в том случае, если инвестиционная компания сможет договориться с местными жителями. Такое заявление сделал вице-премьер и глава министерства экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

По словам журналистов грузинских СМИ местные жители протестуют против возведения электростанции из-за того, что вода в реке вернется в русло только через несколько километров, а этого нельзя допустить. Граждане региона требуют организовать встречу с представителями строительной компании, которая должна была состояться еще в конце ноября.

"Если будет поддержка населения, конечно, проект будет реализован. В любом случае это ответственность инвестора. Инвестор в свое время принял решение участвовать в конкурсе, получить ценовую поддержку и, соответственно, укрепил экономическую ситуацию"

– Леван Давиташвили

Вице-премьер сказал, что мнения граждан по этому вопросу является приоритетным. Реализация этого проекта будет рассматриваться в индивидуальном порядке.