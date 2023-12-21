Медики призвали жителей Азербайджана вакцинироваться от гриппа

В Азербайджане в разгаре сезон гриппа и простуды. В этой связи медики призвали жителей республики протий процедуру вакцинации от гриппа.

В Азербайджане похолодало, что привело к росту заболеваемости простудой и гриппом. В этой связи местные медики призвали пройти вакцинацию от гриппа.

«В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по заболеваниям органов дыхания. Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики с целью охраны здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций призывает граждан страны, входящих в группу риска, пройти вакцинацию против сезонного гриппа»

– Минздрав республики

Вакцинацию можно пройти в медучреждениях по месту жительства.