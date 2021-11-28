Мам и бабушек будут бесплатно возить по Кисловодску

Завтра россияне отмечают праздник – День матери. Не остался в стороне от праздника и Кисловодск, здесь для всех матерей и бабушек подготовлен подарок – бесплатный проезд на автобусе под названием «Мамбус».

В воскресенье, 26 ноября в России будут отмечать праздник – День матери. Власти Кисловодска приготовили для всех матерей и бабушек в этот день приятный подарок: бесплатный проезд на автобусе под названием «Мамбус».

«В Кисловодске в День мамы заработает праздничный автобус «Мамбус», в котором бесплатно смогут проехать мамы и бабушки. Во время поездки пассажиры смогут насладиться живой музыкой и зарядиться праздничным настроением»

– глава курорта Евгений Моисеев

Автобус будет курсировать по главным улицам курорта с 10:00 до 17:00, подвозя пассажирок в центр города, где будут проходить праздничные торжества.