Махачкалинское "Динамо" организует ифтар для своих фанатов

"Динамо" Махачкала и "Анжи Арена" организуют ифтар. Он пройдет перед матчем с "Енисеем". Сама игра запланирована на сегодня, 7 апреля.

Махачкалинское "Динамо" совместно с "Анжи Ареной" организуют для своих поклонников ифтар и розыгрыш призов перед игрой с красноярским "Енисеем".

Как сообщает пресс-служба дагестанского клуба, болельщикам предоставят воду и финики, а также плов в казане. Помимо этого, клуб и стадион разыграют среди болельщиков ценные подарки.

Футбольный матч между командами запланирован на 7 апреля на 19:30. Предматчевое мероприятие в честь Рамадана начнется за два часа до игры – в 17:30.

Пресс-служба клуба предупредила любителей футбола об усиленном режиме безопасности, который будет действовать на арене.