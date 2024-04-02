Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" организует ифтар для своих фанатов

Махачкалинское "Динамо" организует ифтар для своих фанатов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Динамо" Махачкала и "Анжи Арена" организуют ифтар. Он пройдет перед матчем с "Енисеем". Сама игра запланирована на сегодня, 7 апреля.

Махачкалинское "Динамо" совместно с "Анжи Ареной" организуют для своих поклонников ифтар и розыгрыш призов перед игрой с красноярским "Енисеем".

Как сообщает пресс-служба дагестанского клуба, болельщикам предоставят воду и финики, а также плов в казане. Помимо этого, клуб и стадион разыграют среди болельщиков ценные подарки.

Футбольный матч между командами запланирован на 7 апреля на 19:30. Предматчевое мероприятие в честь Рамадана начнется за два часа до игры – в 17:30.

Пресс-служба клуба предупредила любителей футбола об усиленном режиме безопасности, который будет действовать на арене.

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