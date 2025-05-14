Вестник Кавказа

МАГАТЭ сообщило о возможностях России завершить все проекты по атому

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В МАГАТЭ заявили, что Россия сможет завершить все проекты в атомной отрасли. Там позитивно оценили экспортные проекты АЭС по всему миру.

Несмотря на санкционное давление и нарушения западными компаниями своих обязательств, Россия сможет успешно завершить все зарубежные проекты по атому, сообщил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Он отметил, что Россия находит пути, как избежать и обойти задержки в цепочках поставок уже оплаченного оборудования. Чудаков добавил, что все будет "построено, достроено введено в эксплуатацию.

Замгендиректора также позитивно оценил российские экспортные проекты атомных станций по всему миру. Он назвал хорошими проекты в Бангладеше, Турции, Египте, Венгрии и других странах.

Чудаков подчеркнул, что российские проекты эксплуатируются с высоким коэффициентом использования установленное мощности, что показано в Иране, Индии и Китае.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.