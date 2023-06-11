Лоукостер свяжет Алматы и Дели

Этим летом прямые рейсы между Алматы и Дели запустит индийский перевозчик. Самолеты между Казахстаном и Индией будут летать трижды в неделю, цену билетов обещают сделать привлекательной.
Крупнейший лоукостер Индии IndiGo будет выполнять полеты между Алматы и Дели.
Прямые рейсы будут запущены с 15 августа, добраться из Казахстана в Индию можно будет трижды в неделю, рассказали в комитете гражданской авиации республики. Лоукостер ставит на маршрут лайнеры типа А-320 и А-321.
"Вход лоукостера на рынок международных перевозок Казахстана положительно повлияет на доступность авиабилетов и повысит конкуренцию. Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами"
– комитет авиации