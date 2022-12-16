Лидеры Грузии и Армении поздравили Моди с переизбранием

Главы государств Южного Кавказа поздравили председателя правительства Индии Нарендру Моди с переизбранием на новый срок. В частности, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил в соцсетях, что отношения двух стран углубились за последние несколько лет.
Кобахидзе добавил, что настроен на совместную работу в сферах, "представляющих взаимный интерес".
Поздравительное послание в адрес Моди направил также глава правительства Армении Никол Пашинян.
В тексте поздравления армянский лидер подчеркнул важность победы Национального демократического альянса, возглавляемого партией Моди "Бхаратия джаната парти", на выборах в парламент.
Премьер Армении обозначил важность девиза "Мир – одна семья", приверженцем которого остается индийский лидер.
Также политик выразил уверенность в продолжении стратегического диалога двух стран в различных сферах.