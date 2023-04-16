РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

КСИР задержал судно с нелегальным дизелем

КСИР задержал судно с нелегальным дизелем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране сообщили о задержании судна, перевозившего нелегальную продукцию. На борту были найдены почти 1,5 млн литров дизеля.

Сегодня Корпусу стражей исламской революции удалось задержать в Персидском заливе судно, осуществлявшее перевозку контрабандной продукции. Соответствующую информацию распространил в воскресенье представитель КСИР.

Он рассказал, что судно следовало в одну из стран Персидского залива, однако не уточнил, в какую именно.

На борту обнаружили 1,45 литров дизеля, которые в итоге были переданы компании, занимающейся распределение нефтепродуктов.

Несколько судов с контрабандным топливом поймали ВМС КСИР в Персидском заливе

Несколько судов с контрабандным топливом поймали ВМС КСИР в Персидском заливе

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1225 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version