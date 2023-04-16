КСИР задержал судно с нелегальным дизелем

В Иране сообщили о задержании судна, перевозившего нелегальную продукцию. На борту были найдены почти 1,5 млн литров дизеля.
Сегодня Корпусу стражей исламской революции удалось задержать в Персидском заливе судно, осуществлявшее перевозку контрабандной продукции. Соответствующую информацию распространил в воскресенье представитель КСИР.
Он рассказал, что судно следовало в одну из стран Персидского залива, однако не уточнил, в какую именно.
На борту обнаружили 1,45 литров дизеля, которые в итоге были переданы компании, занимающейся распределение нефтепродуктов.