КСИР задержал судно с нелегальным дизелем

Опубликовано: 17:33, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране сообщили о задержании судна, перевозившего нелегальную продукцию. На борту были найдены почти 1,5 млн литров дизеля.

Сегодня Корпусу стражей исламской революции удалось задержать в Персидском заливе судно, осуществлявшее перевозку контрабандной продукции. Соответствующую информацию распространил в воскресенье представитель КСИР.

Он рассказал, что судно следовало в одну из стран Персидского залива, однако не уточнил, в какую именно.

На борту обнаружили 1,45 литров дизеля, которые в итоге были переданы компании, занимающейся распределение нефтепродуктов.