"Краснодар" продолжил беспроигрышную серию РПЛ в Казани

Опубликовано: 20:20, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футболисты "Краснодара" сегодня провели еще один победный матч – на это раз в Казани, где они сразились с местным клубом "Рубин" и выиграли - 0:2.

Сегодняшний матч 10 тура Российской премьер-лиги в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", где встречались ФК "Краснодар" и местный "Рубин", завершился очередной победой "быков", забивших два мяча в ворота соперников, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Счет краснодарцы открыли уже на 24-й минуте – точным ударом мяч в ворота хозяев поля послал Джон Кордоба. На 86-й минуте его успех закрепил Олусегун Олакунле, передает "АиФ-Юг".

Напомним, "Краснодар" продолжает беспроигрышную серию – "домашняя" серия "быков" в РПЛ составляет 12 игр, в которых они одержали 8 побед и 4 матча свели к ничьей.