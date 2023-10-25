КПП на границе Узбекистана и Казахстана втрое нарастят пропускную способность

Погранпункты на казахстанско-узбекской границе увеличат пропускную способность. Реконструкция КПП позволит пропускать в три раза больше автомобилей.

КПП «Жибек жолы-Гишткуприк»и «Капланбек-Навои» пройдут реконструкцию, что позволит втрое нарастить пропуск автомобилей, рассказал глава управления стратегического планирования и оптимизации таможенных процедур Государственного таможенного комитета Узбекистана Фарход Алламжонов.

Он уточнил, что один из пунктов будет готов к повышенному потоку уже летом.

«Пункт пропуска «Капланбек-Навои», где сейчас идет реконструкция, планируется открыть в этом году. Узбекистан должен закончить в июне, а Казахстан-в августе. Если эти пункты будут введены в эксплуатацию, то объем грузоперевозок, проходящих здесь, увеличится в 3 раза»

– Алламжонов

Второй пункт «Жибек жолы-Гишткуприк» также проходит реконструкцию, однако Казахстан завершит свою часть проекта только в будущем году.

«Реконструкция КПП «Гишткуприк» началась летом 2023 года. Его планируется завершить в августе этого года. Этот таможенный пост способен пропускать до 30 тысяч пассажиров и 1 тысячи легковых автомобилей в сутки. В результате модернизации он будет принимать 50 тысяч человек и около 3 тысяч автомобилей в сутки»

– Алламжонов