Комиссия МО РФ проинспектировала строящийся военный учебный центр КБГУ

Сегодня новый военный учебный центр (ВУЦ), который создается на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) им. Х.М. Бербекова в Нальчике, проинспектировала комиссия Минобороны России и министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба вуза.
"Члены комиссии побывали в здании, где будет находиться военный учебный центр, осмотрели учебные аудитории, плац, тир, познакомились с уставной и образовательной документацией ВУЦ КБГУ"
- пресс-служба КБГУ
Оценив проведенные работы и готовность объектов ВУЦ, члены комиссии отметили, что в скором времени центр сможет принять первых слушателей – все практически готово, передает "Интерфакс".
Что касается самого вуза, то он обладает большим опытом в подготовке военных кадров, и дело это для его руководства не новое: 40 лет, до 2010 года, в КБГУ работала военная кафедра, а затем и военный факультет, и у него сохранилась прекрасная база для качественной подготовки профессиональных военных.