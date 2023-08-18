Комиссия МО РФ проинспектировала строящийся военный учебный центр КБГУ

Опубликовано: 19:42, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На базе бывшей военной кафедры Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) им. Х.М. Бербекова создается новый военный учебный центр, который скоро примет первых курсантов.

Сегодня новый военный учебный центр (ВУЦ), который создается на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) им. Х.М. Бербекова в Нальчике, проинспектировала комиссия Минобороны России и министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба вуза.

"Члены комиссии побывали в здании, где будет находиться военный учебный центр, осмотрели учебные аудитории, плац, тир, познакомились с уставной и образовательной документацией ВУЦ КБГУ"

- пресс-служба КБГУ

Оценив проведенные работы и готовность объектов ВУЦ, члены комиссии отметили, что в скором времени центр сможет принять первых слушателей – все практически готово, передает "Интерфакс".

Что касается самого вуза, то он обладает большим опытом в подготовке военных кадров, и дело это для его руководства не новое: 40 лет, до 2010 года, в КБГУ работала военная кафедра, а затем и военный факультет, и у него сохранилась прекрасная база для качественной подготовки профессиональных военных.