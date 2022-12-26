Казахстан меняет правила получения гражданства

Для того чтобы получить гражданство Казахстана, теперь иностранные граждане будут представлять дополнительную справку о дактилоскопической и геномной регистрации.

Правительство Казахстана приняло решение об изменении правил в получении гражданства республики.

Теперь иностранные граждане должны будут представить дополнительные документы о прохождении дактилоскопической и геномной регистрации. Об этом сообщается в поправке к пятой главе приказа о получении гражданства.

Кроме этого, власти внесли изменения в упрощенный порядок получения гражданства. В документе сообщается, что заявка на гражданство может быть отклонена. Но по каким именно критериям будет приниматься решение об отказе, в поправке не сообщается.

Прежде подобного пункта в законе не было.

Ранее отмечалось, что правительство республики сделали дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан с начала этого года обязательной процедурой.

Для казахстанцев эта процедура остается добровольной.