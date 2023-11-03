"Карабах" вырвал ничью в матче группового этапа Лиги Европы с "Мольде"

ФК "Карабах" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы встречался на выезде с "Мольде". Матч завершился результативной ничьей.

В Норвегии только что закончился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Мольде" и "Карабахом". Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

На голы "Карабаха", забитые полузащитником Жуниньо (11-я минута) и защитником Бахлулом Мустафазаде (90+5), норвежская команда ответила двумя точными ударами хавбека Кристиана Эриксена на 82-й и 87-й минутах.

Турнирная таблица

После 5 туров группу H возглавляет "Байер", в активе которого 15 очков. На второй строчке с 7 очками располагается "Карабах", опережающий по дополнительным показателям "Мольде", который набрал такое же количество очков. Замыкает группу "Хэкен", не набравший пока ни одного очка.