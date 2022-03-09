Какие дороги закрыты сегодня в Дагестане?

Две автодороги в двух районах закрыты для движения транспорта в Дагестане, сообщает Дагавтодор. Их завалило снегом, ведутся работы по расчистке.

Снегопад заблокировал две горные дороги в Дагестане, подробности рассказали в Дагавтодоре.

В ведомстве пояснили, что на 18:00 субботы не было движения на дорогах в двух районах – Гумбетовском и Казбековском.

Гумбетовский район

Закрыта автодорога республиканского значения Мехельта-Гагатли на участке с 12-го по 18-й километр. Расчистку планируется завершить к понедельнику.

Нет также движения автотранспорта по республиканской трассе Хасавюрт-Тлох на Харибском перевале (46-50 км). Ее тоже планируют открыть 12 февраля.

Казбековский район

На территории Казбековского района не работает та же автодорога Хасавюрт-Тлох с 43-го по 46-й километр. Предполагается, что она откроется завтра.