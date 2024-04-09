К популярным туристическим базам в Северной Осетии отремонтируют тоннель

Северная Осетия отремонтирует тоннель, который проложен к туристическим базам в Верхней Дигории. Строительством объекта займется компания, которая восстановила тоннель к курорту "Мамисон".

Власти Северной Осетии намерены реализовать проект по ремонту тоннеля, который ведет к популярным местам размещения туристов. Информацию об этом озвучил глава комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

Он рассказал, что работы планируется начать в этом году.

Также Солиев отметил, что ремонтом тоннеля будет заниматься компания ООО "Дагспецстройсервис", которая с успехом реконструировала маршрут через горы к курорту "Мамисон".

"В этом году будут проведены работы по реконструкции тоннеля на дороге в Верхнюю Дигорию. Тоннель был пробит много десятилетий назад и сегодня не отвечает современным требованиям к подобным сооружениям ни по одному из параметров: ни по габаритам, ни по обеспечению безопасности передвижения по нему"

- Тариэль Солиев

Трасса к Дигорскому ущелью была реконструирована в позапрошлом году, за счет чего количество туристов на маршруте значительно увеличилось.

Перед тем, как начать работу, специалисты подготовили горные склоны, чтобы во время реконструкции камнепад не мешал процессу.

Во время реконструкции движение по дороге не будет перекрыто за счет того, что специалисты сделают бетонную дорогу в обход тоннеля.

