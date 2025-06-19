Использование цифрового рубля хотят сделать массовым в России

Глава российского государства заявил о необходимости ускорить распространение цифрового рубля. Он подчеркнул, что использование данной формы денег должно стать массовым.

Президент России высказался за скорейшее внедрение в массы цифрового рубля. Выступая на ПМЭФ-2025, Владимир Путин обратил внимание на то, что использование цифрового рубля в стране должно приобрести массовый характер.

"Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы"

– российский лидер

Напомним, цифровой рубль – одна из форм нацвалюты РФ, которую планируется выпускать в дополнение к наличным и безналичным рублям.