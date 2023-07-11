Иран предложил Астраханской области построить цементный завод

Руководство Астраханской области рассматривает предложение о строительстве цементного завода, сделанное представителями Ирана. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
Данный вопрос обсуждался на встрече главы области Игоря Бабушкина с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Планируется, что в ближайшем будущем для обсуждения вопроса строительства в область приедут инвесторы.
Стороны поговорили также на встрече о взаимодействии в торговле, логистике, гуманитарной и других сферах. Было отмечено, что свыше 90% грузов, которые проходят через воднотранспортный узел Астрахани, следуют в направлении Ирана.
"На следующей неделе в Астрахань ожидается визит губернатора Мазандарана господина Хоссейнипура. Уверен, это будет способствовать дальнейшему развитию наших контактов"
– Игорь Бабушкин