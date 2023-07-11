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Иран предложил Астраханской области построить цементный завод

Иран предложил Астраханской области построить цементный завод
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран предложил построить цементный завод в Астраханской области. Вопрос строительства в ближайшее время рассмотрит руководство региона.

Руководство Астраханской области рассматривает предложение о строительстве цементного завода, сделанное представителями Ирана. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы области Игоря Бабушкина с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Планируется, что в ближайшем будущем для обсуждения вопроса строительства в область приедут инвесторы.

Стороны поговорили также на встрече о взаимодействии в торговле, логистике, гуманитарной и других сферах. Было отмечено, что свыше 90% грузов, которые проходят через воднотранспортный узел Астрахани, следуют в направлении Ирана.

"На следующей неделе в Астрахань ожидается визит губернатора Мазандарана господина Хоссейнипура. Уверен, это будет способствовать дальнейшему развитию наших контактов"

– Игорь Бабушкин

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