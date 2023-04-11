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ИИ создал для Кувейта виртуальную ведущую новостей

ИИ создал для Кувейта виртуальную ведущую новостей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кувейте стало можно смотреть выпуски новостей, созданные для пользователя с помощью искусственного интеллекта и виртуальной ведущей. Блондинку-ведущую назвали Федха, она говорит на арабском и вскоре может получить кувейтский акцент.

Виртуальная ведущая новостей появилась в Кувейте, инновацию представило новостное агентство Kuwait News.

Ведущая по имени Федха родилась на свет при помощи искусственного интеллекта. Она способна зачитывать новости и онлайн-бюллетени. Федха обращается к пользователю на классическом арабском и спрашивает, какие новости ему интересны.

Имя для виртуальной ведущей выбрано неслучайно, рассказал заместитель главного редактора новостного агентства Абдулла Бофтейн. Федха с арабского переводится как серебро, металл, именно такого цвета обычно представляют себе люди роботов.

Внешность ведущей не является традиционно арабской - у молодой женщины светлые волосы и глаза, европейские черты лица. По словам Бофтейна, это сделано для того, чтобы показать, что население Кувейта очень разнообразно.

В будущем речь виртуальной ведущей может измениться, ей планируют добавить кувейтский акцент. Круг ее рабочих обязанностей также может расшириться - Федха будет размещать сводки новостей на странице издания в Twitter.

Создание Федхи призвано проверить возможности ИИ предлагать пользователю «новый и инновационный контент».

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