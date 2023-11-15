Греф анонсировал снижение ключевой ставки

ЦБ начнет снижать ключевую ставку в следующем, 2024 году. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф.
Центробанк начнет опускать ключевую ставку в будущем году, выразил уверенность глава Сбера. Это произойдет после первого квартала.
«Ставку ЦБ на конец следующего года планируем все же выше 10%. На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная»
– Герман Греф
Далее он отметил, что при нынешней ставке в 15% резко сократились все виды кредитования, начались сложности в ипотечной сфере. Отметим, что регулятор принимает решения по уровню ставки в соответствии с динамикой инфляции.
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