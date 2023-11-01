Главная достопримечательность Стамбула стала доступна для туристов

Сегодня после реставрации открылась одна из популярных туристических локаций Стамбула – Галатская башня. Ремонтные работы были завершены спустя четыре месяца.

В Стамбуле завершили реставрационные работы на Галатской башне - популярной локации у путешественников. Информацию об этом озвучили в Минутризме Турции.

Сообщается, что с сегодняшнего дня башня стала доступна для туристического посещения.

Ремонтные работы стартовали в феврале этого года. Частично объект был закрыт еще с ноября 2023 года из-за восстановления шпиля.

"Реставрационные работы были организованы таким образом, чтобы защитить наше культурное наследие, гнезда стрижей и принимать посетителей. В них участвовали профессиональные альпинисты. Галатская башня с 25 мая вновь открывается для посетителей, в час в нее контролируемо будут допускаться максимум 100 человек"

– Минтуризма Турции

В ведомстве также рассказали, что во время восстановительных работ, работники сохранили порядка 400 гнезд перелетных птиц, которые располагались на башне.